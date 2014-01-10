Концепт Volkswagen Beetle Dune дебютирует в Детройте
10 января 2014, 06:37ОбществоРОман БОТов
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В основе концепта Dune лежит последняя версия культового фольксвагеновского Жука. Будучи приподнятым на 50 мм и поставленным на огромные (для такого малыша) 19-дюймовые колеса, Dune очень похож на вездеход.
Название Дюна уже мелькало в далеком 2000-м, когда Volswagen представлял концепцию на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но прежняя Дюна так и осталась шоу-каром. У нынешнего концепта шансов пойти в серию больше. VW Beetle Dune оснащается двигателем с турбонаддувом мощностью 210 л.с., шестиступенчатой DSG и имеет привод на передние колеса.
Хотя в концерне VW не подтверждают информацию о возможном запуске в производство внедорожного Dune, однако немецкое издание Auto Motor Und Sport предполагает, что серийный внедорожный жук может появиться уже в 2015 году.
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