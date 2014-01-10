Концепт Volkswagen Beetle Dune дебютирует в Детройте

Название Дюна уже мелькало в далеком 2000-м, когда Volswagen представлял концепцию на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но прежняя Дюна так и осталась шоу-каром. У нынешнего концепта шансов пойти в серию больше. VW Beetle Dune оснащается двигателем с турбонаддувом мощностью 210 л.с., шестиступенчатой DSG и имеет привод на передние колеса.