Коровник имени Путина, учительница из Тагила… История спасения села Шумиха
Шумихинский совхоз Свердловской области переживает не лучшие времена. Дело в том, что 4 года назад в местном коровнике произошел серьезный пожар. Это лишило селян рабочих мест, а коров распределили по селу и часть отправили в соседнее село Бродово (всего 800 голов).
Тогда же решили строить новый коровник. Как стало известно, 19-летняя уроженка села Ольга Антипова, ставшая учительницей русского языка и литературы в Нижнем Тагиле, написала президенту Владимиру Путину электронное письмо.
Текст не затерялся и вскоре девушку пригласили в приемную президента в Екатеринбурге, где она пообщалась с ним при помощи телемоста. В итоге был разработан проект спасения села, в рамках которого «Россельхозбанк» выделил кредит на 15 миллионов рублей, пишет tvrain.ru. Плюсом, Шумихинский совхоз направил на строительство коровника 2,5 миллиона рублей, а еще 30% стоимости строительства оплатили из областного бюджета.
Теперь же коровник открыт. Буквально вчера состоялось торжество по этому поводу – у селян снова есть рабочие места. Добавим, коровник носит имя президента страны Владимира Путина.
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