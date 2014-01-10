Коровник имени Путина, учительница из Тагила… История спасения села Шумиха

Текст не затерялся и вскоре девушку пригласили в приемную президента в Екатеринбурге, где она пообщалась с ним при помощи телемоста. В итоге был разработан проект спасения села, в рамках которого «Россельхозбанк» выделил кредит на 15 миллионов рублей, пишет tvrain.ru. Плюсом, Шумихинский совхоз направил на строительство коровника 2,5 миллиона рублей, а еще 30% стоимости строительства оплатили из областного бюджета.