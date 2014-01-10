МОТИВ привез мини-бегемота в Екатеринбургский зоопарк!

Переговоры о пополнении коллекции Екатеринбургского зоопарка этим удивительным и редким видом начались 2 года назад. Карликовые бегемоты – малоизученные животные, которые занесены в Международную красную книгу. В дикой природе их осталось не более 3000. С конца прошлого столетия отлов из природы мини-бегемотов запрещен. Екатеринбургский зоопарк получил разрешение на приобретение первой в России самки карликового бегемота из Эдинбурга именно в рамках программы по сохранению вида. Кстати, у Евы сразу же появился опекун – оператор сотовой связи МОТИВ. Именно он и оплатил ее транспортировку в Екатеринбург.

Изначально мы думали, что свой День рождения — 31 декабря — Ева отметит уже в Екатеринбурге. Однако в самый последний момент авиаперевозчик изменил маршрут и запланировал пересадку в Лондоне, что значительно усложнило бы «растаможку» столь ценного груза, - рассказала пресс-секретарь компании МОТИВ Алена Ярушина. – Плюс ко всему, пока ждали разрешения на выезд, бегемотик вырос и просто не влез в самолет. Авиаперевозчик пошел нам на встречу и специально под транспортировку животного сменил борт пассажирского самолета. В итоге Ева летела не в 319-ом, а в 320-ом аэробусе, багажное отделение которого значительно больше предыдущего. Ева летела долго – около 11 часов – но с комфортом. В грузовом отсеке самолета соблюдался необходимый температурный режим, а в ее теплый контейнер сотрудники Эдинбургского зоопарка положили савойскую капусту и миску с водой

По прибытию в зоопарк Ева внимательно изучила свою новую вольеру, обнюхав каждый ее сантиметр. К радости сотрудников, она сразу же подкрепилась после полета, опробовав, как хорошо знакомые и любимые продукты – бананы, яблоки и арахис, так и непривычные по запаху, состоящие из местного разнотравья, сено и ветви уральских деревьев. Подойти к специально адаптированному для нее бассейну в первые минуты новой жизни она не решилась. Однако позже, по словам ветврачей, ведущих круглосуточный контроль над новым питомцем, Ева похозяйничала в вольере с огромным удовольствием: перекопала газон, свалила пальму в бассейн, а самое главное – много купалась и кушала.

Карликовый бегемот один из двух видов семейства бегемотов, в величине значительно уступает своему сородичу. Сейчас Еве 2 года, она весит 160 кг. и находится в подростковом возрасте. Примерно к 4 годам она достигнет половозрелости. Несмотря на хлопоты с первой перевозкой, Екатеринбургский зоопарк планирует в будущем привезти Еве друга жизни, ведь продолжение рода этих редких животных является главной задачей.