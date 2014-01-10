Названа самая любимая автомобильная марка немцев
Самыми любимыми автомобилями жителей Германии по итогам 2013 года названы машины компании BMW. К такому выводу пришли специалисты Всеобщего немецкого автомобильного клуба (ADAC), которые, в том числе, анализируют местный автомобильный рынок и ведут рейтинг под названием AutoMarxX. Рейтинг основан на количестве продаж, степени удовлетворенности покупателей, качестве продукции, безопасности и экологичности того или иного производителя.
Баварскую марку назвали наиболее значимым и сильным брендом на немецком авторынке, а также «безоговорочным лидером» рейтинга. Второе место заняла компания Audi, а на третьем расположилась фирма Mercedes-Benz. Компании BMW будет вручен специальный приз автоклуба – «Желтый ангел». Церемония награждения победителей состоится 16 января в Мюнхене.
В 2012 году эксперты ADAC провели исследование, показавшее, что владельцы машин марки BMW являются самыми агрессивными водителями. С данным утверждением согласилось 50,2 процента опрошенных автомобилистов. На втором месте по степени агрессивности оказались владельцы «Мерседесов» (32,2 процента), третье место заняли обладатели «Тойот» (20,9 процента), а на четвертой строчке владельцы автомобилей марки Porsche (8,7 процента).