Названа самая любимая автомобильная марка немцев

Баварскую марку назвали наиболее значимым и сильным брендом на немецком авторынке, а также «безоговорочным лидером» рейтинга. Второе место заняла компания Audi, а на третьем расположилась фирма Mercedes-Benz. Компании BMW будет вручен специальный приз автоклуба – «Желтый ангел». Церемония награждения победителей состоится 16 января в Мюнхене.