Новогодний фотоконкурс на TagilCity.ru подходит концу: голосуйте, участвуйте, получайте призы!
Новогодние праздники закончились, большинство тагильчан уже вышли на работу, но в душе многих еще теплятся воспоминания о прошедшей новогодней ночи. Бесспорно, это самое яркое застолье, которое запоминается на долгие месяцы.
Самый верный способ запечатлеть яркие моменты праздника – сделать фотоотчёт. Кстати, спонсором праздничного фотоконкурса «Как я встретил Новый 2014 год!» стал профессиональный фотограф Митя Бородин. С его помощью нашими партнерами в проекте стали магазин антистрессовых игрушек «МУРашки», маникюрная студия «Императрица» и коктейль-бар «Пол-Лимона». Прекрасная возможность поделиться своим настроением с пользователями нашего портала.
Уже более 50-ти тагильчан участвуют в фотобитве. Новый год на пляже, Новый год на коне, Новый год с любимым чадом, Новый год с друзьями и за праздничным столом. Все эти сценарии уже опубликованы на нашем портале. Те, кто еще не опубликовал свои фотографии – вперед! У вас еще есть два с половиной дня для того, чтобы призвать ваших многочисленных друзей проголосовать за вас! Кстати, все голоса будут проверены на накрутки. Поэтому о справедливости исхода конкурса вы можете даже не переживать.
Скажем пару слов и о призах:
В общем, активизируйтесь, участвуйте, пока новогодние эмоции не совсем утихли. А 13 января, в Старый Новый год, вы узнаете имена победителей!
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