Новогодний фотоконкурс на TagilCity.ru подходит концу: голосуйте, участвуйте, получайте призы!

Уже более 50-ти тагильчан участвуют в фотобитве. Новый год на пляже, Новый год на коне, Новый год с любимым чадом, Новый год с друзьями и за праздничным столом. Все эти сценарии уже опубликованы на нашем портале. Те, кто еще не опубликовал свои фотографии – вперед! У вас еще есть два с половиной дня для того, чтобы призвать ваших многочисленных друзей проголосовать за вас! Кстати, все голоса будут проверены на накрутки. Поэтому о справедливости исхода конкурса вы можете даже не переживать.