Современное направление в ремонте и отделке квартир (ФОТО)

На рынке строительных услуг, не сказать что вчера, но уже значительное время присутствует новый сервис — это натяжные потолки. С ними так же, как и с окнами: сначала были редко встречаемыми и дорогими, но со временем стали намного дешевле, а соответственно доступны многим.

Расскажем теперь основные преимущества натяжных потолков. Вы получите идеально ровный потолок, за натянутым полотном скроются все неровности. А полотно можно выбрать практически любого цвета и оттенка (более 80 цветов). Цвет и форму можно свободно комбинировать, то есть сделать дизайн квартиры индивидуальным, таким как захочется. Сравнивать с оштукатуриванием — бессмысленно, выравнивать потолок штукатуркой долго и значительно дороже по стоимости работ профессионального маляра, а натяжной потолок устанавливается в среднем за 3-4 часа. Есть возможность совмещать различные типы освещения: люстры, светильники, светодиодные ленты, и расположить их по Вашему усмотрению.

С натяжным потолком улучшится любой дизайн интерьера. Можно сымитировать обычную побелку светлым матовым полотном или индивидуализировать квартиру цветным глянцевым. Глянец имеет эффект зрительно увеличивать объем помещения, высота потолка будет казаться выше за счет зеркальности. А сатиновое полотно дает небольшой отблеск, это оптимальное решение для спальной зоны, чтобы Вас не тревожили отражения на потолке во время отдыха.

Для эксклюзивного дизайна возможно заказать любое фото для печати на полотне, или выбрать из уже имеющихся образцов (небо — самое популярное).

Стоимость квадратного метра натяжного потолка больше зависит от заготовки (в нашей компании от 280 рублей за квадратный метр). Заготовка делается путем спайки шаблонов, вырезанных из рулонов полотен. Полотна для потолков поставляются рулонами различной ширины, самые широкие 5 метров. Для каждого помещения изготавливается свой натяжной потолок индивидуально, по замерам с Вашего помещения. Чтобы поставить бесшовный натяжной потолок, нужно подобрать рулон соответствующей ширины, не большей чем ширина помещения где будет производится монтаж. Но из-за спайки швов можно не беспокоится, они практически не видны, разве что с очень близкого расстояния, да и вряд ли кто-то будет вглядываться и искать на потолке шов шириной 1,5 мм. С виду полотно выглядит монолитным.

Компаниями обычно указывается результирующая цена за квадратный метр, то есть туда уже входит цена монтажа и мелкие расходные материалы. Дополнительно суммируются сопутствующие работы по мере их необходимости (установка потолочного плинтуса, светильников, люстры, гардины) и работы, усложняющие монтаж, например для помещений со сложной геометрией, где много углов или где есть необходимость делать вырезы в потолке для различных труб. Чтобы узнать, во сколько обойдется натяжной потолок, можете воспользоваться нашим достаточно подробным калькулятором. Для расчета цены достаточно знать лишь только площадь помещения, где будет устанавливаться натяжной потолок.