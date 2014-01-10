В Нижнем Тагиле амнистировали восемь человек

Согласно документу, на свободу могут выйти, по разным оценкам, от 10 до 25 тысяч человек. Это подростки, пенсионеры, инвалиды и женщины, у которых на свободе остались малолетние дети. Причем амнистия-2013 касается тех, кого осудили в первый раз и на срок не более пяти лет.