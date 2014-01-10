В Нижнем Тагиле амнистировали восемь человек
Напомним, Владимир Путин утвердил проект амнистии 2013 года к 20-летию Конституции РФ. Уже в декабре прошлого года на свободу вышли первые заключенные.
Согласно документу, на свободу могут выйти, по разным оценкам, от 10 до 25 тысяч человек. Это подростки, пенсионеры, инвалиды и женщины, у которых на свободе остались малолетние дети. Причем амнистия-2013 касается тех, кого осудили в первый раз и на срок не более пяти лет.
Стало известно, что амнистированы граждане, состоявшие на учете в филиале Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Свердловской области в Тагилстроевском районе. Помимо 8 тагильчан, на свободу вышли 8 человек в Кушве, 4 человека из Асбеста и 1 из Ивделя, сообщает пресс-служба ГУФСИН.
Отметим, что всего с декабря 2013 года было амнистировано 26 граждан, содержавшихся в учреждениях УИС Среднего Урала, или состоявших на учете в Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН.
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