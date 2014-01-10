В Сочи новорожденную девочку назвали Олимпиадой

«Восьмого января родители зарегистрировали ребенка, имя которому дали Олимпиада», сообщили агентству Интерфакс в ЗАГСе Центрального района Сочи. Это довольно редкое имя, происходящее от греческого, в переводе означающее «воспевающая Небо, богов».

Напомним, в нашем городе уже живут два человека с необычными именами – это мальчик Тагил и девочка Россия. У второй, по традиции, в День России не замолкает телефон – СМИ так и норовят взять интервью у тагильчанки с таким символичным именем.