Владимир Рощупкин удостоен награды от МЧС России (ФОТО)
10 января 2014, 15:10Общество
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В преддверии праздников на Уралвагонзаводе состоялось торжественное вручение особой награды, сообщает пресс-служба корпорации.
Исполнительный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин удостоен награды Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков» исполнительный директор Уралвагонзавода был награжден в преддверии новогодних праздников «за безупречное служение делу гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, качественное выполнение служебных обязанностей и в связи с 81-й годовщиной со дня образования Гражданской обороны».
Фотографии с сайта УВЗ
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