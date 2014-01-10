Владимир Рощупкин удостоен награды от МЧС России (ФОТО)

Памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков» исполнительный директор Уралвагонзавода был награжден в преддверии новогодних праздников «за безупречное служение делу гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, качественное выполнение служебных обязанностей и в связи с 81-й годовщиной со дня образования Гражданской обороны».