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Владимир Рощупкин удостоен награды от МЧС России (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владимир Рощупкин удостоен награды от МЧС России (ФОТО)

10 января 2014, 15:10Общество
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