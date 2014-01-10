Водителей-хамов в России будут высмеивать плакатами

«Часто случается, что добросовестные водители честно стоят в нужном ряду на поворот, сколько бы это не заняло циклов светофора, как вдруг появляется наглухо тонированная «шестерка», стремясь всех объехать, она вылезает вперед и уже не увидит зеленого сигнала светофора. С места такой водитель тронется только после того, как ему посигналят. И нарушитель проехать успеет, а вот честным водителям придется еще подождать несколько минут», – говорится в сообщении на официальном сайте Probok.net.