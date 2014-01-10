Водителей-хамов в России будут высмеивать плакатами
Аналитический центр Probok.net решил провести кампанию, целью которой является попытка «достучаться» до автомобилистов, которые отказываются соблюдать правила дорожного движения. В рамках акции в 15 городах России, в том числе в Москве, будут развешены четыре вида баннеров с сообщениями к водителям-хамам и изображениями баранов.
«Часто случается, что добросовестные водители честно стоят в нужном ряду на поворот, сколько бы это не заняло циклов светофора, как вдруг появляется наглухо тонированная «шестерка», стремясь всех объехать, она вылезает вперед и уже не увидит зеленого сигнала светофора. С места такой водитель тронется только после того, как ему посигналят. И нарушитель проехать успеет, а вот честным водителям придется еще подождать несколько минут», – говорится в сообщении на официальном сайте Probok.net.
В середине 2013 года аналитический центр Probok.net инициировал организацию правого поворота под запрещающий сигнал светофора на некоторых перекрестках Москвы. Позже эксперты изменили организацию движения таким же образом на некоторых участках подмосковных дорог. Правый поворот «под красный» разрешили, в частности, на нескольких перекрестках Подольска, Климовска и Домодедово.