В Нижнем Тагиле для особых детей провели праздничный прием в Центральной городской библиотеке (ФОТО)

Встреча была организована специалистами отдела правовой, электронной информации и сервиса совместно с психологом библиотеки Оксаной Сергеевной Лобыревой.

С помощью «волшебного» мяча ребята познакомились и сказали тёплые слова пожеланий друг другу в Новом году.

Перед просмотром фильма библиотекари рассказали о том, что Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года российского кино» в 2016 году. Детям было объяснено, что означают слова «мультипликация» и «анимация». Все участники мероприятия с удовольствием разгадывали загадки о героях любимых мультфильмов.

А раз гости на кинопоказе были особые, то и мультфильм для них был подобран очень необычный, с тифлокомментариями (мультфильм из фондов Свердловской областной специальной библиотекой для слепых).

Так как встреча с ребятами состоялась 6 января, то после просмотра мультфильма, детям в занимательной форме рассказали о традициях празднования Рождества, Сочельника, поведали, что такое рождественский Вертеп.

Небольшой, но дружной компанией была разучена и исполнена Колядка, а в награду маленькие колядовщики получили от библиотекарей лакомство – «петушки на палочке».