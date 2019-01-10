Достигшие 80 лет пенсионеры будут получать пенсию на 5 334 рубля больше с 2019 года
Сегодня, 16:51ОбществоФото: maxpixel.net
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Россияне, достигшие 80 лет, будут получать надбавку к пенсии, которая в 2019 году вырастет до 5 334 рублей.
Страховая часть пенсии по старости для россиян, достигших 80 лет, будет увеличена. В 2018 году сумма фиксированной выплаты составляла 4 892 рубля, в 2019 она выросла на 442 рубля и составила 5 334 рубля. Перерасчет происходит автоматически.
Изменения не коснутся пенсии по потере кормильца, социальной пенсии, а также пенсии инвалидов I группы, которые получают двойной размер фиксированной платы, информируют «Новые известия».
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