Достигшие 80 лет пенсионеры будут получать пенсию на 5 334 рубля больше с 2019 года

Страховая часть пенсии по старости для россиян, достигших 80 лет, будет увеличена. В 2018 году сумма фиксированной выплаты составляла 4 892 рубля, в 2019 она выросла на 442 рубля и составила 5 334 рубля. Перерасчет происходит автоматически.