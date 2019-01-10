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Достигшие 80 лет пенсионеры будут получать пенсию на 5 334 рубля больше с 2019 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Old person walking stick hands elderly cane 981400

Достигшие 80 лет пенсионеры будут получать пенсию на 5 334 рубля больше с 2019 года

Сегодня, 16:51ОбществоФото: maxpixel.net
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