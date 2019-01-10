Екатеринбургская мэрия выделит 100 миллионов рублей на проект второй ветки метро
Сегодня, 16:57ОбществоФото: pixabay.com
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Глава Екатеринбурга сообщил о планах выделить около 100 миллионов рублей на проектирование второй ветки метрополитена в уральской столице.
Сюжеты: Екатеринбург
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский во время выездного совещания сообщил, что в 2019 году на проектирование для строительства второй ветки метро из городского бюджета планируется выделить около 100 млн рублей. Он отметил, что прежде чем просить у федерации денежные средства, нужно подготовить проект.
Также Александр Высокинский добавил, что трассировки уже определены и нужно выбрать технологию, которая будет эксплуатироваться. Версий может быть несколько, как один тоннель для двух поездов, так и два различных тоннеля.
Необходимые изменения и поправки внесут в бюджет Екатеринбурга в ближайшее время, пишет «УралИнформБюро».
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