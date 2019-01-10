Энергетическая компания Екатеринбурга задолжала 944 работникам 57,5 млн руб.

Прокуратура установила, что сотрудники АО «Уральская энергетическая строительная компания» в Екатеринбурге не получили зарплату в ноябре 2018 года. Долг компании перед 944 работниками составил 57,5 млн рублей.

Прокуратура направила представление об устранении нарушений трудового законодательства в адрес руководства АО «Уральская энергетическая строительная компания». Долг был погашен в полном объеме. Кроме того, в соответствии с законодательством, пострадавшие сотрудники получили компенсацию, общая сумма которой составила 850 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.