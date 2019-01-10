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Энергетическая компания Екатеринбурга задолжала 944 работникам 57,5 млн руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Энергетическая компания Екатеринбурга задолжала 944 работникам 57,5 млн руб.

Сегодня, 16:52ОбществоФото: maxpixel.net
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