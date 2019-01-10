Газета «Вечерний Екатеринбург» может прекратить существование
Главный редактор газеты «Вечерний Екатеринбург» сообщил о трудностях, которые в 2019 году отразятся на работе издания.
Ранее газета освещала деятельность мэрии Екатеринбурга. Между «Вечерним Екатеринбургом» и мэрией был заключен контракт, согласно которому газета каждый год получала деньги на публикацию нормативных актов администрации города.
10 января стала известна информация, что главред газеты Лев Кощеев сообщил о том, что издание будет продаваться только по четвергам в киосках. В то время как раньше газету разносили по почтовым ящикам екатеринбуржцев. Помимо этого, интернет-версия газеты также будет работать в усечённом режиме.
Для нашего издания наступили очень трудные времена. Мы пытаемся его спасти, заявил Лев Кощеев.
Как пишет URA.RU, Лев Кощеев рассказал, что если в середине марта ситуация не улучшится, редакцию придется распустить.
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