Газета «Вечерний Екатеринбург» может прекратить существование

Ранее газета освещала деятельность мэрии Екатеринбурга. Между «Вечерним Екатеринбургом» и мэрией был заключен контракт, согласно которому газета каждый год получала деньги на публикацию нормативных актов администрации города.

10 января стала известна информация, что главред газеты Лев Кощеев сообщил о том, что издание будет продаваться только по четвергам в киосках. В то время как раньше газету разносили по почтовым ящикам екатеринбуржцев. Помимо этого, интернет-версия газеты также будет работать в усечённом режиме.