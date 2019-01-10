Главная новогодняя елка Нижнего Тагила участвует во всероссийском конкурсе
Сегодня, 10:53ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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Главная новогодняя нижнетагильская елка, расположенная на Театральной площади, принимает участие в финале всероссийского конкурса среди моногородов. Победитель определиться по количеству голосов.
Сюжеты: Нижний Тагил
В группе во Вконтакте Фонда развития моногородов РФ стартовало голосование за лучшую новогоднюю ель. 9 фотографий были выбраны жюри для участия в финале всероссийского конкурса, информирует пресс-служба Центра развития туризма города.
Голосование завершится 14 января 2019 года. В настоящий момент Нижний Тагил по количеству голосов отстает от Сарапула.
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