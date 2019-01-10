Изъяли более 1 кг наркотиков: 26-летний закладчик был задержан в Нижнем Тагиле

26-летний уроженец Верхотурья задержан в Нижнем Тагиле. Мужчина привлек внимание сотрудников ППС, которые при личном досмотре обнаружили в карманах его одежды 183 пакетика с порошкообразным веществом массой около 110 грамм.

Молодой человек ранее 5 раз привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности и имущественного характера. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в ноябре 2016 года, где провел три года за незаконный оборот наркотиков.