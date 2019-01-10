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Изъяли более 1 кг наркотиков: 26-летний закладчик был задержан в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Drugs 908533 340

Изъяли более 1 кг наркотиков: 26-летний закладчик был задержан в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:11ОбществоФото: pixabay.com
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