Компенсация за отдых в России: нужна ли она и как ее получить жителям Нижнего Тагила?

Новый закон поддержит туризм в России Основной целью законопроекта, который начали разрабатывать еще в 2013 году, является привлечение россиян на курорты страны и в туристические города регионов. В частности, на курорты Крыма и Краснодарского края, которые пользуются наименьшим спросом у россиян, но готовы предложить различные варианты отдыха, от семейного до экстремальных экскурсий.

Также нововведение поможет поднять социальный туризм, так как не все жители России могут себе позволить выезжать на курорты или пользоваться авиаперелетами на дальние расстояния.

Это полезно в целом для России, люди смогут посмотреть нашу прекрасную природу, обогатиться духовно, плюс деньги останутся в рамках страны. Мои сотрудники из поездки по той же Карелии могут привезти мне еще и кучу полезной информации, например, какие там ландшафты, растения,рассказал предприниматель из Нижнего Тагила Василий Гришков.

Помимо этого, возможность путешествовать получат семьи с низким доходом. Что благоприятно скажется на их финансовом состоянии, а также дети из малообеспеченных семей получат возможность оздоровления на курортах и в санаториях вместе с родителями.

Кто имеет право получить компенсацию? Россияне, официально трудоустроенные и работающие на территории страны. В этом случае можно получить еще и компенсацию на членов семьи. Получить вычет могут пенсионеры и нетрудоспособные граждане. Отдых супругов может быть компенсирован только одному из них. Получить компенсацию могут родители несовершеннолетних детей, а также студенты очной формы обучения, не достигшие 24 лет. Военные, как действующие, так и в отставке.

Какие затраты можно компенсировать? Стоимость проезда до места отдыха (воспользоваться можно любым видом транспорта, но иметь документы, подтверждающие сумму понесенных расходов). Затраты на проживание в отеле или гостинице. Затраты на питание. Стоимость экскурсий.

Все понесенные расходы необходимо будет подтвердить. Это могут быть договор с отелем, путевка от туроператора, чеки на оплату питания и экскурсий, талон авиаперевозчика.

Какая польза работодателю? Все компенсационные выплаты за отдых сотрудников являются необлагаемыми налоговыми сборами расходами, которые вычитаются из суммы доходов. Таким образом, производя компенсацию, работодатель снижает свои налоговые выплаты.

Это очень замечательно, работодатель в данном случае ничего не теряет, а сотрудникам в плюс. Тем более я уже 15 лет ежегодно дарю одному лучшему сотруднику путевку в качестве премии, именно на 50 тысяч рублей, и сейчас для меня лично это плюс в том, что теперь за нее можно будет получить компенсацию,сообщил редакции TagilCity.ru предприниматель Анатолий Толстов.

Помимо этого работодатель может быть заинтересован в отдыхе сотрудников, ведь после поездки на море или на оздоровительный курорт сотрудники будут меньше болеть, а также можно ожидать повышения работоспособности.

Как работодатель, я получу отдохнувших, наполненных силами, вдохновившихся сотрудников, отдых всегда бодрит. Мне не сложно выполнить эту формальность в виде оплаты 50 тысяч, мне их все равно же компенсируют. Если сотрудники будут ко мне обращаться с такой просьбой, я всецело их поддержу,говорит Василий Гришков.

Выгодно ли турфирмам? Турфирмы Свердловской области уже готовы работать в рамках нового закона и считают, что он может принести увеличение дохода, в частности в рамках потенциальных контрактов с крупными работодателями в регионах.

Пока к нам никто не обращался по такому вопросу, но в целом, касательно перспективы, то турфирмам это может быть выгодно, так как можно выходить на контракты с предпринимателями, это может быть массовая покупка путевок для сотрудников. Касательно финансовой стороны, то каких-то льготных специальных предложений мы пока не планируем, цены, думаю, от нового закона тоже не изменятсяподелились в турфирме.

Как получить выплату? Для приобретения путевки нужно обратиться в туристическую компанию, работающую на территории РФ. Ограничений по стоимости путевки нет. В период отдыха сохранять все чеки и талоны, подтверждающие расходы, понесенные на отдыхе. По возвращении предоставить все документы работодателю и написать заявление на предоставление компенсации за отдых. Работодатель вправе проверить, был ли данный сотрудник на отдыхе, например, обратившись в турфирму. После этого сотруднику начисляется компенсация за минусом 13% налога на доходы. Компенсация может быть перечислена вместе с ближайшей зарплатой или в ином порядке по соглашению двух сторон.

Сколько денег можно вернуть? Пример расчета компенсации за отдых:

Семья из трех человек поехала отдыхать в Крым, стоимость путевки на одного человека составила 54 тысячи рублей. Следовательно, они потратили 162 тысячи рублей. Максимальный размер компенсации на одного члена семьи – 50 тысяч рублей.

Итого, три человека могут рассчитывать на компенсацию в размере 150 тысяч рублей. Получивший компенсацию за отдых трудоустроенный россиянин должен заплатить 13% налога.

Предположим, что путевку на всю семью оформлял супруг, он должен будет заплатить 19 500 (13% от 150 тысяч рублей).

Таким образом, расходы, понесенные семьей на отдых, составили 31 500, данная сумма меньше средней зарплаты по стране, что может быть вполне посильно для семьи из трех человек.