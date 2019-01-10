Ольга Лаврентьева из Нижнего Тагила победила во всероссийском конкурсе «Лига вожатых»

Жительница Нижнего Тагила Ольга Лаврентьева награждена в номинации «Лучший отрядный вожатый» и получила диплом с подписью первого заместителя руководителя администрации президента России.

Особая честь – стоять на сцене среди 25 самых лучших из 10 тысяч лучших со всей страны. И уникальная возможность пройти экспресс обучение, тренинги, воркшопы образовательных площадок, за что я больше всего благодарна организаторам Всероссийского конкурса «Лига вожатых»! рассказала тагильчанка.

В финале вожатым предстояло пройти тестирование, а также на практике продемонстрировать знания психологии, педагогики, нормативно-правовой базы и основ безопасности жизнедеятельности.