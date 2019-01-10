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Ольга Лаврентьева из Нижнего Тагила победила во всероссийском конкурсе «Лига вожатых»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ольга Лаврентьева из Нижнего Тагила победила во всероссийском конкурсе «Лига вожатых»

Сегодня, 15:17ОбществоФото: группа ВКонтакте «Лига вожатых»
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