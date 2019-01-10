Ответные меры: уральские автогонщики перекрыли вход в Минприроды при помощи бревна

На бревне, которое появилось у входа в минприроды, имеется надпись «Хватит кошмарить ледовый автодром». Как объяснили автогонщики, размещение бревна является ответной акцией на запрет проводить гонки на озере Балтым.

Напомним, что ранее Министерство природных ресурсов перекрыло въезд на ледовую трассу. Также автогонщики уверены, что ведомство стоит за попытками препятствования проведению гонок при помощи частных охранников и вооружённых нагайками казаков в масках.