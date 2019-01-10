Ответные меры: уральские автогонщики перекрыли вход в Минприроды при помощи бревна
Сегодня, 07:30ОбществоФото: Платон Маматов/ ura.news
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У входа в здание Министерства природных ресурсов Свердловской области появилось бревно. Его принесли автогонщики, возмущённые действиями ведомства по запрету гонок на озере Балтым. Правда, чиновники утверждают, что не знали о бревне до того, момента пока об этом не заговорили в СМИ.
Сюжеты: Екатеринбург
На бревне, которое появилось у входа в минприроды, имеется надпись «Хватит кошмарить ледовый автодром». Как объяснили автогонщики, размещение бревна является ответной акцией на запрет проводить гонки на озере Балтым.
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Напомним, что ранее Министерство природных ресурсов перекрыло въезд на ледовую трассу. Также автогонщики уверены, что ведомство стоит за попытками препятствования проведению гонок при помощи частных охранников и вооружённых нагайками казаков в масках.
Со слов министерских чиновников, о бревне они узнали из СМИ. В пресс-службе ведомства заявили, что теперь проверят, где гонщики спилили дерево, и имелось ли у них на это разрешение, передаёт URA.ru.
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