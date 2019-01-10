Перенос выходных: хотят ли тагильчане работать в праздники?

Мнения жителей Нижнего Тагила касательно предлагаемого законопроекта разделились. Некоторые считают, что возможность самостоятельно распоряжаться своими выходными будет полезна. Другие же выразили сомнение, сообщив, что таким образом россиян могут вообще лишить выходных.

Можно выбрать удобные дни для отдыха Закон может быть полезен людям, работающим в графике 5/2 и отдыхающим в государственные праздники. Такие категории граждан по желанию могут поработать в праздничные дни, а потом неиспользованные выходные добавить к отпуску или приплюсовать к календарным выходным.

Захочет человек отдохнуть не в новогодние каникулы, а в мае, на даче, например, или даже съездить на юг, приплюсовав неиспользованные дни к майским праздникам - это чудесно. Если рассмотрят и примут такой закон, то я только за,сообщил редакции TagilCity.ru предприниматель из Нижнего Тагила Василий Гришков.

Также нововведение может быть полезным для сотрудников с «плавающим» графиком или работникам небольших организаций.

Это очень удобно в частности для частного бизнеса. Бывает, мы выходим на работу 5 числа, например, как в этом году. И это плюс, если оставшиеся дни сотрудники смогут перенести. В плане бухгалтерии и учета вообще в этом никаких проблем,говорит Василий Гришков.

Люди, тяжело переносящие смену графиков или страдающие нарушениями режима сна и отдыха, также могут воспользоваться вариантом дробления выходных в случае принятия законопроекта.

Во время отпусков и длинных праздников сбивается режим, при выходе на работу возникает отрешенность, тяжело входить в ритм, вплоть до недомоганий. Возможность разделить выходные поможет сделать разрыв между трудом и отдыхом менее травмирующим,отметила медработник.

Сложности с графиком на непрерывном производстве Однако, как считают собеседники редакции, некоторые категории трудоустроенных граждан могут быть ущемлены. Так, опасения выражают работники заводов, которые трудятся посменно и не привязаны к календарным праздникам. Однако от их труда зависит непрерывность технологических процессов, в частности, некоторые предприятия работают без выходных, а простой в производстве может быть недопустим.

Один захочет выйти, другой не захочет. Скажем, в одной и той же бригаде или участке. И что? Их, допустим, десять. Пять вообще не вышли, решили отдыхать, пять решили работать, но не могут, так как нет нужных людей, и просто сидят?рассуждает житель Нижнего Тагила.

Опасения разделили и профсоюзы Свердловской области. Заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Алексей Киселев отметил, что ущемлены могут быть медработники или педагоги, которые привязаны к дежурствам или графику работы образовательных учреждений.

В принципе профсоюзы готовы поддержать любую инициативу, которая может быть полезна самим людям. Идея в целом неплохая. Но надо понимать, что тут может возникнуть и ряд сложностей: например, как урегулировать режим труда и отдыха у педагогов или медработников? В практическом смысле это должно быть применимо, люди не должны потерять социальные гарантии, а порой, так бывает, когда вводится новая инициатива,поделился с редакцией Алексей Киселев.

Обеспечить социальные гарантии Нововведение, как считают эксперты, должно иметь законодательную базу и не лишать работников социальных гарантий. Так, закон может создать лазейку для недобросовестных работодателей.

Сейчас есть зимние каникулы и они гарантированы работнику. Если их разрешат дробить, то надо сохранить гарантию отдыха людям. А может ведь получится и так, что не отдохнул зимой и потом не сможешь, работать некому, не могут отпустить и так далее,выразил опасение Алексей Киселев.

Есть такой пунктик «оплата нерабочих праздничных дней». Вдруг такой оплаты не станет. По факту никто не будет разбираться в счёт праздников человек ушёл отдыхать, или за свой счёт,отметил житель Нижнего Тагила.

Быть или не быть? Решат депутаты Пока законопроект не вынесен на рассмотрение и до момента принятия он должен пройти несколько слушаний, и его должно одобрить подавляющее большинство депутатов Госдумы. Во время рассмотрения он может поддаваться корректировкам, в том числе, может стать альтернативным вариантом, не исключающим возможности отдыхать в календарные выходные и праздничные дни.