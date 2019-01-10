Проектирование памятника труженикам тыла в Нижнем Тагиле завершится в феврале
Работы по проектированию памятника труженикам тыла в Нижнем Тагиле завершится до середины февраля 2019 года.
Работы по воплощению идей памятника на бумаге будут закончены до середины февраля. После завершения проектирования специалисты составят смету на строительство. Планируется, что на эти цели может быть потрачено от 3 до 5 млн рублей. Окончательная сумма будет зависеть от материалов композиции, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Напомним, идея памятника труженикам тыла, которые в составе завода №56 во время Великой Отечественной войны производили снаряды для установок «Катюша», возникла у активистов совета ветеранов «Планты». Она была поддержана мэром Владиславом Пинаевым.
Планируется, что открытие памятника произойдет к 75-летней годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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