Проектирование памятника труженикам тыла в Нижнем Тагиле завершится в феврале

Работы по воплощению идей памятника на бумаге будут закончены до середины февраля. После завершения проектирования специалисты составят смету на строительство. Планируется, что на эти цели может быть потрачено от 3 до 5 млн рублей. Окончательная сумма будет зависеть от материалов композиции, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила