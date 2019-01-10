Пропавший в лесу житель Красноуфимска разыскивается следователями

Мужчина пропал в лесу между деревней Шиловка Красноуфимского района и деревней Гайны Ачитского района 27 октября 2018 года.

В связи с пропажей Михаила Замятина было возбуждено уголовное дело. Следователи просят все, кто что-либо знает о его местонахождении, сообщить по телефонам 8(34394)5-12-99, 8(34394)7-63-22, «02».