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Пропавший в лесу житель Красноуфимска разыскивается следователями
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пропавший в лесу житель Красноуфимска разыскивается следователями

Сегодня, 06:00ОбществоФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области
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