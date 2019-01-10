Пропавший в лесу житель Красноуфимска разыскивается следователями
Сегодня, 06:00ОбществоФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области
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31-летний Михаил Владимирович Замятин из Красноуфимска разыскивается с октября 2018 года.
Мужчина пропал в лесу между деревней Шиловка Красноуфимского района и деревней Гайны Ачитского района 27 октября 2018 года.
В связи с пропажей Михаила Замятина было возбуждено уголовное дело. Следователи просят все, кто что-либо знает о его местонахождении, сообщить по телефонам 8(34394)5-12-99, 8(34394)7-63-22, «02».
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Мужчина среднего телосложения, рост пропавшего составляет 165-170 см, короткие русые волосы, глаза светлые, на груди родинка. Был одет в серые футболку, брюки, шапку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
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