Пытался дать взятку: куривший в поезде пассажир заплатит штраф в Свердловской области
В Свердловской области осудили мужчину, который пытался дать взятку полицейскому в размере 1000 рублей, чтоб избежать штрафа за курение табака в вагоне поезда.
В августе 2018 года житель Республики Башкортостан, следовавший на поезде по маршруту Приобье-Екатеринбург, совершил административное правонарушение – курил в вагоне поезда. Согласно Федеральному закону №15 статья 12 «Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» курение запрещается в поездах дальнего и пригородного следования.
Вероятно, мужчина хотел избежать наказания за совершенное правонарушение и предложил взятку в размере 1000 рублей полицейскому патрульно-постовой службы. От взятки сотрудник полиции отказался.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Суд признал обвиняемого мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа, пишет ИА «Уральский меридиан».
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