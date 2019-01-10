Пытался дать взятку: куривший в поезде пассажир заплатит штраф в Свердловской области

В августе 2018 года житель Республики Башкортостан, следовавший на поезде по маршруту Приобье-Екатеринбург, совершил административное правонарушение – курил в вагоне поезда. Согласно Федеральному закону №15 статья 12 «Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» курение запрещается в поездах дальнего и пригородного следования.