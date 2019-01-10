«Распространила опасную инфекцию»: экс-подруга Гуфа из Екатеринбурга покинула Дом-2

18-летняя Яна Шевцова из Екатеринбурга после расставания с рэпером Гуфом отправилась на телепроект канала ТНТ Дом-2. Девушка решила бороться за сердце одного из участников.

Однако после прихода в социальной сети появился пост от бывшей девушки избранника Шевцовой. Лера Фрост была возмущена тем, что руководители шоу не проверяют «новеньких» на «определенные заболевания». Девушка также объявила, что предупредила руководство о том, кого она имеет ввиду и выразила надежду, что информация подана «вовремя».

Далее в комментариях, отвечая на вопрос не опасается ли бывшая участница телестройки ответственности за клевету, девушка ответила, что все вышесказанное было предположением, а «шумиха» лишь доказывает ее правоту.