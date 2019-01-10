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«Распространила опасную инфекцию»: экс-подруга Гуфа из Екатеринбурга покинула Дом-2
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Распространила опасную инфекцию»: экс-подруга Гуфа из Екатеринбурга покинула Дом-2

Сегодня, 14:29ОбществоФото: личная страница ВКонтакте Яны Шевцовой/vk.com/yanashevczova
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