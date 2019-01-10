Роспортребнадзор хочет запретить домашнюю еду в школах и детсадах России

В образовательные учреждения ученики приносят еду по разным причинам. У некоторых аллергия на продукты питания, кому-то не нравится еда школьных столовых. Малообеспеченные семьи не всегда могут выделить средства на питание в столовой. Об этом сказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, выступая на радио «Комсомольская правда». Председатель не видит угрозы в приносимых из дома школьниками продуктов питания, если они могут храниться вне холодильника.