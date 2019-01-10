Роспортребнадзор хочет запретить домашнюю еду в школах и детсадах России
Роспотребнадзор хочет запретить приносить школьникам и воспитанникам детских садов домашнюю еду в образовательные учреждения. Разработка нововведения связана с отравлениями детей.
В образовательные учреждения ученики приносят еду по разным причинам. У некоторых аллергия на продукты питания, кому-то не нравится еда школьных столовых. Малообеспеченные семьи не всегда могут выделить средства на питание в столовой. Об этом сказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, выступая на радио «Комсомольская правда». Председатель не видит угрозы в приносимых из дома школьниками продуктов питания, если они могут храниться вне холодильника.
Помимо этого, за питанием учеников с хроническими заболеваниями будут следить медицинские работники учреждений. В школьных столовых появятся кислородные коктейли. Дети смогут употребить напиток только по назначению врача и под присмотром медработника.
Причиной нововведений стали отравления школьников. Например, в Туве ученики отравились облепиховым соком, который один из них принес в образовательное учреждение и угостил товарищей, сообщают «Новые известия».
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