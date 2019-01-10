Шесть детских садов появятся в Нижнем Тагиле в 2019–2020 годах
Два детсада построят на улице Удовенко и в поселке Запрудный в 2019 году, в 2020 году в планах администрации Нижнего Тагила – возведение четырех дошкольных образовательных учреждений на улице Новостой, Карла Маркса и Октябрьской революции, на Уральском проспекте и в микрорайоне Рудник.
Два дошкольных образовательных учреждения появятся на улице Удовенко и в поселке Запрудный. Об этом сообщила глава управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева. В планах возведение учреждений на 170 мест на ГГМ и на 90 мест – в сельской местности. Документы для реализации проекта строительства детсадов будут подготовлены к середине февраля. После разрешения госэкспертизы проект направят для заключения договора в минобразования и в министерство ЖКХ региона.
В 2020 городское правительство планирует реализовать строительство четырех объектов дошкольного образования. 90% денежных средств для реализации проекта выделит федеральное правительство, 8% задействуют из региональной казны, 2% – из бюджета Нижнего Тагила.
Четыре детсада возведут по адресам: улица Новострой, Карла Маркса и Октябрьской революции, микрорайон Рудник, Уральский проспект.
Планы на 2019–2020 годы обсудили замглавы мэрии Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров и руководители профильных учреждений города, информирует мэрия города.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости