Шесть детских садов появятся в Нижнем Тагиле в 2019–2020 годах

Два дошкольных образовательных учреждения появятся на улице Удовенко и в поселке Запрудный. Об этом сообщила глава управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева. В планах возведение учреждений на 170 мест на ГГМ и на 90 мест – в сельской местности. Документы для реализации проекта строительства детсадов будут подготовлены к середине февраля. После разрешения госэкспертизы проект направят для заключения договора в минобразования и в министерство ЖКХ региона.