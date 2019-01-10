Свердловское УФАС заставило оператора «Мотив» отказаться от рекламы в стиле Тарантино
УФАС запретила оператору сотовой связи «Мотив» использовать снятый видеоролик в стиле Квентина Тарантино. Кроме того, уральцы сочли рекламу жестокой.
Ролик снят в стиле фильма Тарантино «Бешеные псы». В рекламе один из героев предлагает другому прочистить нос дрелью, и кто-то из свердловчан пожаловался в ФАС, сочтя ролик, пропагандирующим жестокость.
Вместе с тем ФАС признала рекламу некорректной и вводящей в заблуждения потребителей. Образы героев ролика ассоциируются с другими операторами сотовой связи. При этом тарифы сравниваются некорректно, поскольку информация о них подается частично.
По закону, реклама, содержащая некорректные сравнения рекламируемого товара с произведенными другими изготовителями, признается недобросовестной, сообщили в УФАС.
На данный момент, по сообщению ведомства, реклама запрещена для трансляции, пишет «Комсомольская правда».
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