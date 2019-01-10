Тагильчанину грозит 7 лет тюрьмы за попытку незаконного вывоза бронежилетов
Жителю Нижнего Тагила грозит 7 лет лишения свободы за противозаконную попытку отправить в Казахстан 31 бронежилет и 4 шлема.
Предприниматель из Нижнего Тагила занимается производством и продажей военного обмундирования. Мужчина заключил контракт с магазином Казахстана на три миллиона рублей. Но из-за того, что бронежилеты попадают в список товаров и технологий двойного назначение для вывоза их за границу необходимо разрешение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России.
Предприниматель не смог получить лицезию и предпринял попытку вывезти товар транспортной компанией, педварительно замаскировав его под личные вещи.
В первой поставке находились 31 бронежилет и 4 шлема общей стоимостью 300 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. За незаконное перемещение через границу изделий военной техники тагильчанину грозит 7 лет лишения свободы, сообщает «Областная газета».
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