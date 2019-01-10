Тагильчанину грозит 7 лет тюрьмы за попытку незаконного вывоза бронежилетов

Предприниматель из Нижнего Тагила занимается производством и продажей военного обмундирования. Мужчина заключил контракт с магазином Казахстана на три миллиона рублей. Но из-за того, что бронежилеты попадают в список товаров и технологий двойного назначение для вывоза их за границу необходимо разрешение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России.