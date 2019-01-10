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Заявленные в документах Минздрава Свердловской области ФАПы не обнаружены в поселках
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заявленные в документах Минздрава Свердловской области ФАПы не обнаружены в поселках

Сегодня, 10:18ОбществоФото: Блог Андрея Альшевского/alshevskix.livejournal.com
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