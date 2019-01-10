Заявленные в документах Минздрава Свердловской области ФАПы не обнаружены в поселках
Заявленные в документах Министрества здравоохранения Свердловской области фельдшерско-акушерские пункты в поселке Крылатовском Ревды и Коптяки Среднеуральска не были обнаружены при проверке.
Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских проверил наличие запланированных Минздравом региона на 2018 год фельдшерско-акушерских пунктов в поселках. По итогам проверки выяснялось, что ФАПы отсутствуют в указанных местах.
Позавчера я отправился до населенных пунктов, чтобы проверить результат. И в обоих случаях не обнаружил новеньких медицинских модулей. Пусто. Совсем. Ни в Крылатовском, ни в Коптяках, пишет Альшевских.
Население Крылатовского знало участок, который был задействован для возведения ФАПа, но на указанном месте пункта не обнаружено. Депутат дважды объехал поселок Коптяки, но и в нем не оказалось ФАПа.
В своем блоге Альшевских также упоминает, что возведение фельдшерско-акушерских пунктов в малых населенных пунктах реализуется по указу президента РФ Владимира Путина.
Вот и верь после такого обещаниям главного регионального медика Андрея Цветкова, заявил депутат.
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