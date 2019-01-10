Заявленные в документах Минздрава Свердловской области ФАПы не обнаружены в поселках

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских проверил наличие запланированных Минздравом региона на 2018 год фельдшерско-акушерских пунктов в поселках. По итогам проверки выяснялось, что ФАПы отсутствуют в указанных местах.

Фото: Блог Андрея Альшевского/alshevskix.livejournal.com

Позавчера я отправился до населенных пунктов, чтобы проверить результат. И в обоих случаях не обнаружил новеньких медицинских модулей. Пусто. Совсем. Ни в Крылатовском, ни в Коптяках, пишет Альшевских.

Население Крылатовского знало участок, который был задействован для возведения ФАПа, но на указанном месте пункта не обнаружено. Депутат дважды объехал поселок Коптяки, но и в нем не оказалось ФАПа.

В своем блоге Альшевских также упоминает, что возведение фельдшерско-акушерских пунктов в малых населенных пунктах реализуется по указу президента РФ Владимира Путина.