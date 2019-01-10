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Житель Берёзовского отсудил у екатеринбургской турфирмы 200 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Man walking person mountain people hiking 1050870 pxhere.com

Житель Берёзовского отсудил у екатеринбургской турфирмы 200 тыс. рублей

Сегодня, 07:00ОбществоФото: pxhere.com
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