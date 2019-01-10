Житель Берёзовского отсудил у екатеринбургской турфирмы 200 тыс. рублей

В конце 2017 года житель Берёзовского купил путёвку заграницу в одной из туристических агентств Екатеринбурга. Но через неделю узнал, что ему запрещено покидать пределы России, и попросил оператора вернуть стоимость билетов, на что получил отказ. После этого мужчина подал иск в суд и попросил взыскать с организации 300 тыс. рублей.