Житель Берёзовского отсудил у екатеринбургской турфирмы 200 тыс. рублей
Сегодня, 07:00ОбществоФото: pxhere.com
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Турфирма «ИМП» в Екатеринбурге отказалась возвращаться деньги за несостоявшуюся путёвку жителю Берёзовского. Тогда мужчина обратился в суд и через него вернул не только стоимость билетов, но и компенсировал моральный и материальный вред.
Сюжеты: Екатеринбург
В конце 2017 года житель Берёзовского купил путёвку заграницу в одной из туристических агентств Екатеринбурга. Но через неделю узнал, что ему запрещено покидать пределы России, и попросил оператора вернуть стоимость билетов, на что получил отказ. После этого мужчина подал иск в суд и попросил взыскать с организации 300 тыс. рублей.
Судья удовлетворил требования истца частично и назначил выплату в размере 200 тыс. рублей. Ответчик подал апелляционную жалобу, но она была отклонена Свердловским областным судом, сообщает «ЕТВ».
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