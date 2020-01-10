Демидовская больница Нижнего Тагила ищет врачей на зарплату 130 тысяч рублей
В Нижнем Тагиле Демидовская городская больница ищет двух врачей-анестезиологов, медучреждение предлагает специалистам зарплату в размере 130 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Общероссийской базы вакансий, пишет Ура.ру.
Специалистам необходимо будет оказывать услуги по профилю «Анестезиология-реаниматология». Медикам предлагается компенсация затрат на жилье, доплата за переработки и совмещение профессий.
В свердловском Минздраве подчеркнули, что средняя зарплата врача в регионе — 70 тысяч рублей, при этом в ведомстве не стали отрицать, что по некоторым специальностям существует нехватка кадров и ее необходимо восполнять.
Напомним, летом 2019 года сразу из двух тагильских больниц массово уволились хирурги. Причиной стало недовольство размером зарплаты и повышенные нагрузки. После разразившегося скандала в решение проблемы вмешалось областное и федеральное правительство. Последовал ряд решение касательно зарплат российских медиков. Тагильских хирургов удалось убедить вернуться на работу.