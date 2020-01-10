Демидовская больница Нижнего Тагила ищет врачей на зарплату 130 тысяч рублей

Специалистам необходимо будет оказывать услуги по профилю «Анестезиология-реаниматология». Медикам предлагается компенсация затрат на жилье, доплата за переработки и совмещение профессий.

В свердловском Минздраве подчеркнули, что средняя зарплата врача в регионе — 70 тысяч рублей, при этом в ведомстве не стали отрицать, что по некоторым специальностям существует нехватка кадров и ее необходимо восполнять.