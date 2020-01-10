Две тагильчанки перевели мошенникам деньги с банковских карт
В полицию Нижнего Тагила продолжают поступать заявления от граждан, ставших жертвами мошенников с банковскими картами, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Одной из жертв мошенников стала 21-летняя жительница Дзержинского района. Девушке поступил звонок с московского номера. Абонент представился банковским сотрудником и заявил, что с картой девушки осуществляются какие-то операции. Для сохранения денег необходимо перевести их на другую карту. Девушка поверила мошенникам и осуществила перевод средств через онлайн-приложение. Тагильчанка лишилась 50 тысяч рублей.
Еще одной жертвой злоумышленников оказалась 48-летняя женщина. С аккаунта ее подруги в соцсетях поступило сообщение с просьбой о помощи. Тагильчанка перевела «подруге» 13 тысяч рублей, в результате оказалось, что аккаунт знакомой был взломан.
В полиции напоминают, что при звонках якобы от сотрудников банка с просьбой осуществить какие-либо действия со счетом, нужно прекратить разговор и позвонить в банковскую организацию. Кроме того, не нужно сообщать неизвестным по телефону какие-либо данные банковской карты.