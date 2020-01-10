Две тагильчанки перевели мошенникам деньги с банковских карт

Одной из жертв мошенников стала 21-летняя жительница Дзержинского района. Девушке поступил звонок с московского номера. Абонент представился банковским сотрудником и заявил, что с картой девушки осуществляются какие-то операции. Для сохранения денег необходимо перевести их на другую карту. Девушка поверила мошенникам и осуществила перевод средств через онлайн-приложение. Тагильчанка лишилась 50 тысяч рублей.

Еще одной жертвой злоумышленников оказалась 48-летняя женщина. С аккаунта ее подруги в соцсетях поступило сообщение с просьбой о помощи. Тагильчанка перевела «подруге» 13 тысяч рублей, в результате оказалось, что аккаунт знакомой был взломан.