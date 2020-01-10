Своим указом «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Владимир Путин поставил задачу достижения девяти национальных целей развития страны. Согласно ему, национальные проекты призваны осуществить прорывное научно-технологического и социально-экономическое развитие Российской Федерации, увеличить численности населения страны, повысить уровень жизни граждан, создать комфортных условий для их проживания, а также условия и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Для реализации программы правительству РФ было поручено разработать 12 нацпроектов по направлениям демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, как сообщается на сайте правительства Свердловской области. Для каждого из проектов назначены кураторы и руководители на региональном и федеральном уровне.

Главы свердловских муниципалитетов разработали предложения по нацпроектам

Также на сайте правительства области есть архив новостей, которые так или иначе связаны с ходом выполнения нацпроектов. Подобный архив есть и на сайте TagilCity.ru, в котором редакция регулярно пополняет ход реализации нацпроектов.

Большая часть новостей о нацпроектах в Нижнем Тагиле — это «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

О том, что Нижний Тагил войдёт в национальный проект «БКАД» стало известно в сентябре 2018 года. Предварительная защита региональных программ дорожной деятельности стартовала 25 сентября в Федеральном дорожном агентстве. Представители Администрации Нижнего Тагила вошли в состав делегации, представлявшей региональный дорожный проект на 2019–2024 годы. И по решению губернатора Нижний Тагил был включен в нацпроект.

На официальном портале Нижнего Тагила создан раздел по проекту БКАД

В конце года стало известно, что в 2019 году почти 2 миллиарда рублей поступят в бюджет Свердловской области из федеральной казны, из которых 576 миллионов направят в Нижний Тагил для ремонта дорог.

В Нижнем Тагиле за шесть лет планируется привести в порядок 125 автомагистралей протяженностью в 202 километра. Все они входят в состав Нижнетагильской агломерации. Выбор осуществлялся в зависимости от загруженности дорог, проезда по ним общественного транспорта, а также по степени износа.

В начале 2019 года «Росавтодор» согласовал перечень объектов, которые вошли в региональную составляющую национального проекта БКАД. Планировалось отремонтировать почти 140 километров региональных и муниципальных трасс в Свердловской области. После чего началась работа. Работы велись с 15 мая по 11 октября, а осуществляли их два тагильских предприятия — МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-сервис», а также пять компаний субподрядчиков.

11 октября в Нижнем Тагиле завершилась приёмка дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта. По итогу, за 2019 год было отремонтировано 24 объекта протяженностью в 29,7 километра. Общая сумма ремонта составила 632 миллиона рублей.

В Нижнем Тагиле подведены первые итоги реализации нацпроекта БКАД

В декабре 2019 года стал известен генеральный подрядчик по реализации БКАД в 2020 году. Им вновь стало МУП «Тагилдорстрой». Согласно техзаданию, подрядчик приступит к ремонту 22 объектов нацпроекта БКАД 20 марта 2020 года. Завершить все работы и ввести дороги в эксплуатацию необходимо до 25 сентября. Цена контракта более 626 млн рублей.

Вторым крайне важным для Нижнего Тагила нацпроектом стала «Экология».

В ноябре 2019 года прошло заседание коллегии министерства природных ресурсов и экологии региона, где участники озвучили итоги девяти месяцев работы.

Губернатор Свердловской области считает вопросы улучшения экологической ситуации в нашем промышленном регионе приоритетными. Внимание сегодня также приковано к выполнению национальных проектов, и для нас важно отметить мероприятия, которые в этом году были направлены на реализацию национального проекта «Экология» на территории области,передаёт слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова сайт правительства области.

По данным министерства, по направлению проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле согласовано место размещения дополнительной автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха. Также предприятия-участники проекта по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух города вложили более 71 миллиона рублей в этом году на собственные мероприятия, направленные на снижение выбросов.

В Нижнем Тагиле создадут инфосистему для анализа воздуха

Также министерство отчиталось, что в Нижнем Тагиле идут работы по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища. Весь год проводился мониторинг его состояния. Осуществление проекта начато на средства города и области.

Минприроды решило механически очистить дно Черноисточинского водохранилища от ила

В рамках проекта «Экология», по данным «ФедералПресс», с начала 2019 года в Свердловской области была проведена ликвидация 765 несанкционированных свалок мусора, а общий объем вывезенного мусора составил почти 84 тысячи кубометров. Ликвидация свалок является одним из приоритетных направлений национального проекта «Экология». Кроме того, он направлен на уменьшение объема захороненных отходов.

К 2024 году планируется, что Свердловская область будет отправлять на переработку более 45% бытовых отходов. Чтобы достигнуть этого показателя, необходимо устранить несанкционированные свалки, провести рекультивацию старых полигонов и построить 14 мусоросортировочных комплексов в соответствии с нормами ГОСТов и СанПиНов.

В 2020 году на реализацию нацпроекта «Экология» в Свердловской области выделены 471 млн рублей, что на 150 млн больше, чем в прошлом году, сообщается на информационном портале региона.

В ноябре коллегия министерства здравоохранения Свердловской области подвела первые итоги выполнения национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» в области.

Ключевая государственная задача сегодня — сбережение населения, а один из важнейших базовых показателей благополучия страны и региона — продолжительность жизни. Национальные проекты направлены на решение именно этих задач,цитирует министра здравоохранения Андрея Цветкова сайт правительства области.

Во время обсуждения итогов министр отметил, что продолжается работа по замене ветхих ФАП на модульные. В 2019 году закуплено 34 модульных ФАП, а к 31 передвижному пункту закуплено еще девять.

Новый ФАП в Висимо-Уткинске начнёт свою работу в ноябре

Продолжается внедрение «бережливых технологий» в поликлиниках. Они введены дополнительно в 74 медицинские организации. Планируется сделать «бережливыми» все детские поликлиники к 2021 году, а к 2024 году «бережливыми» станут не менее 112 поликлиник или 92% от общего их количества.

Детская поликлиника на Черных станет «бережливой» в 2020 году

В 2020 год в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Свердловской области» планируется открыть референсный центр по лучевой диагностике. Это позволит пересмотреть результаты больных всей области экспертами в области онкологии. Еще один центр будет организован по патоморфологии после того, как будет создана система сканирования и получен доступ к электронному архиву препаратов.

Также планируется обеспечить своевременную диагностику новообразований. Так, в следующем году в городах Свердловской области будут открыты медицинские центры по диагностике рака на базе 20 учреждений. В 2020 году их откроют в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, а также два центра в Екатеринбурге.

Для улучшения работы детских поликлиник закуплено оборудование на 266 миллионов рублей. Также было завершено строительство поликлиники для детей со стационаром в две смены в Красноуфимске.

Особенное внимание уделяется кадровому обеспечению. Продолжается реализация мер по федеральному набору студентов. Он вырос в 2,5 раза до 224 человек за последние пять лет. Планируется, что в 2020 году набор студентов в областной колледж составит 2530 человек, что на 42% больше, чем в 2019 году. Увеличение набора осуществляется в рамках поручения Президента России о подготовке кадров. В 2019 году было увеличено количество принятых врачей. А среди уволившихся преобладает персонал пенсионного возраста.

Однако полпред президента в УрФО Николай Цуканов указал на проблемы в нескольких городах региона, в том числе и Нижнем Тагиле.

Цуканов заявил, что «бунт» хирургов в Нижнем Тагиле вышел на федеральный уровень, что негативно сказывается на реализации национальных проектов по здравоохранению. Тяжелая ситуация с медиками наблюдается в Новой Ляле и Качканаре.

Минздрав РФ назвал причины «бунта» тагильских хирургов

Выступающий после Цуканова губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заверил, что регион демонстрирует устойчивую положительную динамику при реализации нацпроектов.

Напомним, на 2020 год на реализацию нацпроекта «Экология» в Свердловской области выделены 471 миллион рублей, что на 150 миллионов рублей больше, чем в 2019 году.

В декабре в рамках нацпроекта «Образование» в Свердловской области открылись мастерские по компетенциям WorldSkills.

В Свердловской области начали работу 50 мастерских. Будет вестись подготовка специалистов по 49 компетенциям WorldSkills. Мастерские открылись не только в Екатеринбурге, но и в 38 муниципалитетах региона — в частности, в Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Асбесте, Березовском, Богдановиче, Ирбите, Каменске-Уральском, Кировграде, Первоуральске, Ревде, Туринской Слободе, Верхних Сергах, пишет «ТАСС».

В Нижнем Тагиле начали работу четыре Центра опережающей подготовки кадров

На создание сети мастерских в 2019 году из областного бюджета было направлено более 136,5 млн рублей, также 71,3 млн рублей будут выделены за счет внебюджетных средств, уточняют в департаменте.

Нацпроект «Образование» рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Одной из ключевых задач национального проекта «Жилье и городская среда» является увеличение объемов жилого строительства. В Свердловской области в 2019 году построено 2,39 миллиона квадратных метров жилья. Большая часть жилых метров приходится на Екатеринбург.

Для того, чтобы помочь застройщикам в Свердловской области принимается целый ряд мер по стимулированию программ жилищного строительства. Так, по поручению губернатора мы ведем работу по привлечению федеральных средств для софинансирования социальных и инфраструктурных объектов в районах комплексной застройки. В 2019 году на эти цели направлено около 2,5 миллиардов рублей, в том числе 1,7 миллиарда из федерального бюджета, 720 миллионов — из областного и почти 60 миллионов из бюджета Екатеринбурга,рассказал «Justmedia» министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» перед Свердловской областью стоит задача к 2024 году ежегодного возводить более 3 миллионов квадратных метров жилья.

В Свердловской области в три раза перевыполнен план по расселению аварийного жилья