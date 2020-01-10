Ксения Собчак назвала Нижнетагильский театр кукол «суровейшим»
Ксения Собчак высказалась о готовящейся постановке «Айболит» Нижнетагильского театра кукол.
В своём телеграм-канале Собчак написала:
Суровейший театр кукол! Боюсь спросить, в кого у них мог Буратино мутировать, например.
Пресс-служба театра сегодня рассказала о новой постановке мюзикла по сказке Корнея Чуковского. СМИ показалось, что образ, в котором предстанет перед зрителями Бармалей, похож на Гитлера.
Директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачёва пояснила АН «Между строк», что образ отрицательного персонажа хотели сделать узнаваемым, однако в спектакле на нем не сделан акцент.
Мы понимаем, что сегодня отрицательная оценка этой исторической личности уже поставлена, поэтому отдалённое сходство некоторых образов нашего театрального злодея с историческим персонажем не вызовет ни у кого вопросов, сказала Ткачёва.
На Дне Победы в 2019 году образ Гитлера использовал Нижнетагильский цирк, посадив актера в образе фюрера в клетку.