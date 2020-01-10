«Кто-то пострадает, все забегают». В мэрии обсудили незаконное катание на животных
Сегодня, 10 января, в мэрии Нижнего Тагила чиновники обсудили проблемы с нелегальным катанием на животных в городе.
В начале прошлого года глава Ленинского района Геннадий Мальцев заявлял, что определено только одно место для катания — часть проспекта Строителей.
По городку на Театральной площади нас практически ежедневно тревожила ситуация с животными. Картинка была следующая: когда мы с полицией вмешивались, тогда проводники и животные выходили на проспект Строителей. Но стоило уехать — тут же возвращались, рассказал Геннадий Мальцев.
Чиновник добавил, что до Нового года были собраны письменные обязательства не проводить катания. Но больших правовых полномочий на запрет услуги у администрации нет.
Я думаю, это не только наша проблема с этими домашними животными. Ситуация идёт к тому, что, не дай Бог, кто-то пострадает. Вот когда кто-то пострадает, тогда все забегают, сказал глава города Владислав Пинаев.
Напомним, в 2016 году пострадали два ребенка, они упали с животных, а в декабре 2017 года получила травмы женщина, которую сбила с ног испуганная фейерверками лошадь.