«Кто-то пострадает, все забегают». В мэрии обсудили незаконное катание на животных

В начале прошлого года глава Ленинского района Геннадий Мальцев заявлял, что определено только одно место для катания — часть проспекта Строителей.

По городку на Театральной площади нас практически ежедневно тревожила ситуация с животными. Картинка была следующая: когда мы с полицией вмешивались, тогда проводники и животные выходили на проспект Строителей. Но стоило уехать — тут же возвращались, рассказал Геннадий Мальцев.

Чиновник добавил, что до Нового года были собраны письменные обязательства не проводить катания. Но больших правовых полномочий на запрет услуги у администрации нет.

Я думаю, это не только наша проблема с этими домашними животными. Ситуация идёт к тому, что, не дай Бог, кто-то пострадает. Вот когда кто-то пострадает, тогда все забегают, сказал глава города Владислав Пинаев.