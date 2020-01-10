Мусорный коллапс во Владивостоке связывают с экс-мэром Николаевым

С первого января в Приморье ответственным за сбор и утилизацию мусора стало краевое государственное унитарное предприятие «Приморский экологический оператор», информирует РИА Восток-Медиа».

Теперь подрядчиком Первомайского и Ленинского районов Владивостока является фирма ООО «Даль-ЭКО». Именно с ней «Приморский экологический оператор» подписал соответствующий договор. Сумма контракта превысила 248 миллионов рублей. По условиям соглашения, ООО «Даль-ЭКО» обязано вывозить мусор из Первомайского и Ленинского районов. Однако компания к своим обязанностям относится безответственно. Примечательно, что ее бенефициаром выступает не кто иной, как Раиса Николаева - мать бывшего градоначальника Владивостока Владимира Николаева. Этой женщине принадлежит весь уставной капитал компании.

Производить вывоз отходов из Советского и Первореченского районов административного центра Приморского края должны компании ООО «Чистый город» и «Город Н». Обе структуры принадлежат Алану Будаеву, который при Владимире Николаеве был вице-мэром Владивостока. Находясь на государственной службе Будаев украл из городской казны более 150 миллионов рублей. За это ему дали лишь условный срок. Вполне возможно, что речь тут может идти и о сыне бывшего вице-мэра, которого тоже зовут Алан.

Представители отраслевого сообщества уже неоднократно жаловались на замусоривание Владивостока. Так менеджер организации «Золотарь» рассказал, что его коллеги ранее на круглых столах предупреждали о наступлении мусорного коллапса. К словам экспертов чиновники не прислушались. Отметим, что «Золотарь» в отличие от всех перечисленных выше компаний с семьей Николаевых никак не связан. Возможно именно по этой причине 50% его парка стоит без дела.

Знакомый со сферой вывоза мусора источник поведал о том, что краевой оператор банально «выдавливает» другие мусорные компании с рынка. Фирмы лишают возможности въезжать не территорию мусорного полигона Владивостока. При этом вывозить отходы на другие полигоны очень дорого.