На Урале наркоторговцы ищут закладчиков под видом устройства на работу в «Сушкоф»
Сегодня, 09:26ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге наркоторговцы вербуют студентов для работы закладчиками, прикрываясь объявлениями от имени сети ресторанов «Сушкоф», об этом на своей странице в соцсети рассказал директор по маркетингу сети «Сушкоф» и «Дель Песто» Иван Соломин.
Сюжеты: Екатеринбург
Как оказалось после небольшого расследования — это фейковая объява с фейковыми контактами, которые ловят простаков-студентов и потом их вербуют в закладчики,пишет Соломин.
Молодым людям предлагают приехать якобы на собеседование, а там выясняется, что это не служба доставки ресторана, а люди, которые вербуют наркокурьеров.
В беседе с журналистами Ура.ру Соломин рассказал, что данный случай не единичный, и компания намерена обратиться в полицию. За год было зафиксировано 3-4 подобных инцидента.
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