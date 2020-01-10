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#300лет
На Урале наркоторговцы ищут закладчиков под видом устройства на работу в «Сушкоф»
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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На Урале наркоторговцы ищут закладчиков под видом устройства на работу в «Сушкоф»

Сегодня, 09:26ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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