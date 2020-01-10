На Урале наркоторговцы ищут закладчиков под видом устройства на работу в «Сушкоф»

Как оказалось после небольшого расследования — это фейковая объява с фейковыми контактами, которые ловят простаков-студентов и потом их вербуют в закладчики,пишет Соломин.

Молодым людям предлагают приехать якобы на собеседование, а там выясняется, что это не служба доставки ресторана, а люди, которые вербуют наркокурьеров.