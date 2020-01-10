На Урале задержан подозреваемый в поджоге, оставивший без жилья 60 человек
Сегодня, 12:35ОбществоФото: В.Н. Горелых
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В Свердловской области полицейские задержали подозреваемого в поджоге дома на 25 квартир в поселке Ис, пишет портал Е1.
Подозреваемым является местный житель 1989 года рождения, мужчина неоднократно судим, в том числе за убийство. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, ведется расследование дела по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества». Перед Новым годом суд поместил подозреваемого под стражу на два месяца.
По предварительным данным, подозреваемый совершил поджог из хулиганских побуждений.
Напомним, пожар произошел 23 ноября, многоквартирный дом сгорел полностью, без жилья остались 60 человек. На расселение погорельцев выделены деньги из региональной казны.
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