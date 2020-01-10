На Урале задержан подозреваемый в поджоге, оставивший без жилья 60 человек

Подозреваемым является местный житель 1989 года рождения, мужчина неоднократно судим, в том числе за убийство. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, ведется расследование дела по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества». Перед Новым годом суд поместил подозреваемого под стражу на два месяца.