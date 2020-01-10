«Россети» отчитались об итогах работы в новогодние праздники

По словам генерального директора «Россетей» Павла Ливинского, специалисты холдинга выполнили все поставленные в праздники задачи. Энергетикам удалось добиться наивысших показателей надежности энергоснабжения потребителей всех категорий, информируют «Новые известия».

Во время зимних каникул компанией «Россети» были созданы более 10 000 бригад энергетиков. В их состав вошло 49 000 специалистов. В первых числах января работали 583 мобильные бригады. Они могли максимально быстро помочь своим коллегам из других субъектов РФ и прочих территориальных сетевых организаций.

Павел Ливинский рассказал, что деятельность по повышению качества услуг не останавливается. В ходе работ применяются современные технологии. «Россети» постоянно развиваются. Это необходимо для обеспечения условий для ведения бизнеса и комфортной жизни в Российской Федерации.