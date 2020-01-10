Стоимость здания обанкротившегося «Тагилбанка» будет снижаться каждый месяц
Сегодня, 19:12ОбществоФото: Яндекс.Карты
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Через четыре месяца стоимость здания, где располагался «Тагилбанк» упадет с 304,8 млн рублей до 127 млн рублей. График понижения стоимости опубликован на Avito.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 28 января стоимость здания начнет снижаться на 6-14 млн рублей. Сейчас цена опустилась до 274,3 млн рублей.
Площадь выставленного на продажу здания 8,6 тысячи квадратных метров. Начальная стоимость здания составляла 304,8 млн рублей.
В 2018 году Центробанк отозвал у «Тагилбанка» лицензию, затем суд добился его банкротства. Распродавать имущество лишенного лицензии банка начали осенью 2019 года. Из 53 лотов самым дорогим оказалось здание, в котором размещался банк, однако торги были признаны несостоявшимися так как на здание не нашлось покупателя.
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