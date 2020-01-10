Стоимость здания обанкротившегося «Тагилбанка» будет снижаться каждый месяц

В 2018 году Центробанк отозвал у «Тагилбанка» лицензию, затем суд добился его банкротства. Распродавать имущество лишенного лицензии банка начали осенью 2019 года. Из 53 лотов самым дорогим оказалось здание, в котором размещался банк, однако торги были признаны несостоявшимися так как на здание не нашлось покупателя.