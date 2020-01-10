Свердловский депутат Антон Шипулин поддержал продажу алкоголя на стадионах
Депутат Госдумы Антон Шипулин поддержал отмену запрета на продажу алкоголя на спортивных стадионах, пишет Ура.ру.
Бывший биатлонист пояснил, что запрет продажи пива на стадионах неэффективен, поскольку болельщики выпивают до прихода на соревнования, либо проносят бутылки тайком.
Не вижу никакой проблемы в том, чтобы взрослые болельщики могли выпить пива на футболе, биатлоне, лыжных гонках, баскетболе, хоккее или других видах, объяснил Шипулин.
Однако, по мнению Шипулина, выпивать нужно в специально отведенных на стадионах местах.
Я полностью поддерживаю законопроект и поправки, которые подразумевают продажу пива не только на футболе, но и на других спортивных мероприятиях, кроме детско-юношеских, сказал депутат.
Также Шипулин отметил, что отмена запрета на продажу алкоголя принесет дополнительный доход организаторам соревнований.
В России продажа алкоголя на спортивных мероприятиях запрещена с 2005 года. 10 января Госдума в первом чтении приняла законопроект о снятии ограничений.