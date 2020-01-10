Тагильчанам предлагают выбрать общественные места для благоустройства в 2021 году

Каждый желающий в специальном разделе может ознакомится с проектами общественных пространств и проголосовать за наиболее понравившийся. В список вошли:

лесопарковая зона «Пихтовые горы»;

площадь возле торгового комплекса на улице Зари,21;

парковая зона в микрорайоне «Муринские пруды»;

общественная территория на Девятом поселке;

сквер за ДК «Юбилейный»;

«Площадь Танкостроителей»;

общественная территория на проспекте Строителей;

общественная территория на Черноисточинском шоссе.

Голосование продлится до 23 января 2020 года. Согласно правилам, выбрать можно только один из восьми проектов раз в сутки.