Тагильчанам предлагают выбрать общественные места для благоустройства в 2021 году
Сегодня, 16:48ОбществоФото: Администрация Нижнего Тагила
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На официальном сайте Нижнего Тагила стартовало голосование, которое определит общественные территории для благоустройства в 2021 году, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Каждый желающий в специальном разделе может ознакомится с проектами общественных пространств и проголосовать за наиболее понравившийся. В список вошли:
- лесопарковая зона «Пихтовые горы»;
- площадь возле торгового комплекса на улице Зари,21;
- парковая зона в микрорайоне «Муринские пруды»;
- общественная территория на Девятом поселке;
- сквер за ДК «Юбилейный»;
- «Площадь Танкостроителей»;
- общественная территория на проспекте Строителей;
- общественная территория на Черноисточинском шоссе.
Голосование продлится до 23 января 2020 года. Согласно правилам, выбрать можно только один из восьми проектов раз в сутки.
Напомним, подобное рейтинговое голосование проходит в Нижнем Тагиле уже в третий раз. В 2019 году лидерами голосования стали парк Победы и парк имени Бондина.
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