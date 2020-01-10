В Екатеринбурге может быть возобновлено банкротство экс-депутата Плаксина

Заявление о расторжении мирового соглашения, подписанного восьмого апреля 2019 года банком и застройщиком, было передано в суд 29 ноября, но оно не было принято к рассмотрению, так как в документах не было данных об извещении третьих лиц, участвующих в деле.

Примсоцбанк устранил недочеты и по его ходатайству заседание назначено на 29 января. К этой дате Игорь Плаксин должен предоставить суду доказательства, что условия мирового соглашения исполнены.

Дело о банкротстве экс-депутата Игоря Плаксина было инициировано в 2019 году Примсоцбанком. Причиной стал кредит, который не был выплачен подконтрольной Плаксину компанией «Стройуниверсал». Общая сумма долга составила около 300 миллионов рублей. Согласно условиям мирового соглашения, экс-депутат должен был заплатить банку дважды по 18 миллионов рублей, а затем, 26 декабря 2019 года — оплатить остаток суммы в размере более 226 миллионов рублей.