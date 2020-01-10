В Москве зафиксировали рост заработной платы

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Сведения Росстата указывают на то, что зафиксированная в октябре прошлого года средняя зарплата по Москве примерно на 10 тысяч рублей больше, нежели за год до этого. В позапрошлом октябре этот показатель достигал 79 тысяч 151 рубля, а в прошлом году составил 89 тысяч 129 рублей.
Это означает, что рост московских зарплат в тот период составил более 12 процентов, отмечает издание news.ru.
Тенденцию перспектив роста зарплат в столице отображают и результаты исследований. Например, большая часть опрошенных работодателей планирует увеличить своим работникам заработную плату. Речь идёт о 80 процентах компаний с отечественным капиталом и о 90 процентах компаний с зарубежным капиталом. Что касается медианного значения, то оно говорит о прибавке 7 процентов у зарубежных и 10 процентов у российских организаций.
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