В Москве зафиксировали рост заработной платы

Это означает, что рост московских зарплат в тот период составил более 12 процентов, отмечает издание news.ru .

Тенденцию перспектив роста зарплат в столице отображают и результаты исследований. Например, большая часть опрошенных работодателей планирует увеличить своим работникам заработную плату. Речь идёт о 80 процентах компаний с отечественным капиталом и о 90 процентах компаний с зарубежным капиталом. Что касается медианного значения, то оно говорит о прибавке 7 процентов у зарубежных и 10 процентов у российских организаций.