В Нижнетагильском театре кукол появится мюзикл по сказке «Айболит»

Авторами музыкальной постановки стали режиссер Сергей Ягодкин из Ульяновска и художник Михаил Кривенко из Магнитогорска. В спектакле планируется задействовать не менее 30 кукол на тростях, при помощи которых актер управляет руками персонажа. Рост куклы Бармалея, например, будет около четырех метров.