В Нижнетагильском театре кукол появится мюзикл по сказке «Айболит»
Сегодня, 17:24ОбществоФото: Нижнетагильский театр кукол
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В Нижнетагильском театре кукол началась подготовка к созданию кукольного мюзикла «Айболит». Зрителей ждут живой вокал и ростовые куклы высотой до нескольких метров, сообщает пресс-служба театра.
Сюжеты: Нижний Тагил
Авторами музыкальной постановки стали режиссер Сергей Ягодкин из Ульяновска и художник Михаил Кривенко из Магнитогорска. В спектакле планируется задействовать не менее 30 кукол на тростях, при помощи которых актер управляет руками персонажа. Рост куклы Бармалея, например, будет около четырех метров.
Все песни в мюзикле исполнят артисты театра кукол. Композитором и автором песен станет Артур Бат-очир из Тулы. Работа над декорациями новой сказки стартует в феврале, а репетиции пройдут в августе. Премьера спектакля состоится в сентябре, в начале нового театрального сезона.
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