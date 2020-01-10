В правительстве России предложили ввести штрафы за завышение тарифов ЖКХ

На сегодняшний день Жилищный кодекс России не предусматривает штрафы для организаций в сфере ЖКХ, которые завышают цены на услуги.

Соответствующая поправка в Жилищный кодекс будет подготовлена Минстроем. Законопроект может быть подготовлен в марте 2020 года, а уже в сентябре его внесут в Госдуму.