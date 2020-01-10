В правительстве России предложили ввести штрафы за завышение тарифов ЖКХ
Вчера, 22:06ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В правительстве России предложили ввести штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают тарифы на ЖКХ, сообщают «Известия».
На сегодняшний день Жилищный кодекс России не предусматривает штрафы для организаций в сфере ЖКХ, которые завышают цены на услуги.
Соответствующая поправка в Жилищный кодекс будет подготовлена Минстроем. Законопроект может быть подготовлен в марте 2020 года, а уже в сентябре его внесут в Госдуму.
Согласно информации источников, необходимые поправки готовы поддержать в Государстввенной думе, так и во всех фракциях. По мнению депутатов, проблема завышения тарифов на данный момент актуальна для большинства регионов России.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей