В России создадут список востребованных должностей среди учителей

Согласно распоряжению, мониторинг комплектации штата в образовательных учреждениях будет вестись ежегодно. Кроме того, появится перечень наиболее востребованных педагогических должностей в разрезе учебных предметов.

Также Министерство просвещения и Министерство образование совместно с региональными управлениями образования будут определять потребность в подготовке педагогов по образовательным программам высшего образования. Особое внимание направят на оценку региональных систем оплаты труда учителей.