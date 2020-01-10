В России создадут список востребованных должностей среди учителей
Сегодня, 18:09ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В России в рамках национального проекта «Образование» появится отдельный перечень самых востребованных должностей среди учителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Согласно распоряжению, мониторинг комплектации штата в образовательных учреждениях будет вестись ежегодно. Кроме того, появится перечень наиболее востребованных педагогических должностей в разрезе учебных предметов.
Также Министерство просвещения и Министерство образование совместно с региональными управлениями образования будут определять потребность в подготовке педагогов по образовательным программам высшего образования. Особое внимание направят на оценку региональных систем оплаты труда учителей.
Такие меры, отмечают в пресс-службе Минпросвещения, предоставляют возможность студентам вузов проходить учебные модули и практики педагогического профиля по своему направлению еще в процессе обучения.
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