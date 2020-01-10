Житель Краснотурьинска оштрафован за наезд на полицейского на кладбище

Согласно материалам уголовного дела, мужчина на территории кладбища на автомобиле ВАЗ-21102 совершил наезд на сотрудника ППС, воспрепятствовав исполнению правоохранителем служебных обязанностей. Сотруднику полиции была причинена травма, не несущая вред здоровью.

Суд учел, что подсудимый загладил вину, а также ранее не привлекался, и принял решение о прекращении уголовного дела и назначении мужчине штрафа в размере 10 тысяч рублей.