Житель Краснотурьинска оштрафован за наезд на полицейского на кладбище
Сегодня, 10:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Краснотурьинске суд оштрафовал на 10 тысяч рублей местного жителя, обвиняемого по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщает СУ СКР по региону.
Согласно материалам уголовного дела, мужчина на территории кладбища на автомобиле ВАЗ-21102 совершил наезд на сотрудника ППС, воспрепятствовав исполнению правоохранителем служебных обязанностей. Сотруднику полиции была причинена травма, не несущая вред здоровью.
Суд учел, что подсудимый загладил вину, а также ранее не привлекался, и принял решение о прекращении уголовного дела и назначении мужчине штрафа в размере 10 тысяч рублей.
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