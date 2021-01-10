Прощание с 2020-м, сомнительная помощь и другие итоги недели в Нижнем Тагиле

И в завершении подведения итогов 2020 года мы сделали еще несколько текстов о том, каким запомнился год с разных ракурсов. У нас есть две красивые подборки об изменениях в городе и культурных событиях во время пандемии, а также самые резонансные ЧП года и, конечно, экологические итоги года, где мы собрали наиболее громкие и неприятные факты о том, в каких условиях приходится жить на Урале и в Нижнем Тагиле в частности.