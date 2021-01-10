Прощание с 2020-м, сомнительная помощь и другие итоги недели в Нижнем Тагиле

Одной из самых обсуждаемых в Нижнем Тагиле на этих каникулах темой стала потеря табельного оружия сотрудницей местной полиции. Точнее, любопытство у тагильчан вызвало то, как пистолет нашелся: через несколько дней после потери его принес в полицию мужчина с несколькими судимостями. В телеграм-каналах города строят самые разные версии по этому поводу, в том числе обсуждают и последствия из-за произошедшего для карьеры руководства местного представительства МВД. Понятно, что саму виновницу инцидента уволили, однако откуда у рецидивиста, мирно прогуливавшегося в парке, такой интерес к содержимому сугробов, где якобы и найден пистолет, - остается загадкой.
В настоящей помощи неравнодушных людей нуждаются герои новостей этой недели. У тагильской семьи с двумя детьми полностью сгорел дом. Желающие помочь материально или вещами могут связаться с погорельцами (контакты по этой ссылке).
Свердловские волонтеры начали пристрой животных из закрытого приюта в Артемовском, однако тагильские зоозащитники предостерегают будущих хозяев от опрометчивых решений: далеко не каждая ранее безнадзорная собака обладает хорошим здоровьем и способна жить с человеком.
Желание помогать иногда может обернуться встречей с мошенниками. На этой неделе у тагильской предпринимательницы с более чем 500 подписчиками в Instagram взломали аккаунт и выложили клич о помощи. Мошенники опубликовали историю о якобы ДТП с участием дочери женщины, после которого на лечение требовалось более миллиона рублей. Взломав почту тагильчанки, злоумышленники взяли оттуда скан паспорта и выложили его в аккаунте. В течение нескольких дней пользователи отправляют жалобы на аккаунт, чтобы его заблокировали, однако соцсеть до сих пор этого не сделала.
Любопытная статистика о Нижнем Тагиле: на этой неделе стало известно, что наш город признан лучшим в стране для ведения бизнеса. Согласятся ли с этим предприниматели, закончившие свою деятельность в минувшем году из-за кризиса, - вопрос. В целом по итогам 2020 года город находится на 48 месте среди городов с населением выше 250 тысяч человек. Кстати, в минувшем году (за 11 месяцев) снизились важные демографические показатели: рождаемость и количество заключенных браков. Напротив, выросла смертность, особенно в конце года - когда началась вторая волна заболеваемости коронавирусом.
И в завершении подведения итогов 2020 года мы сделали еще несколько текстов о том, каким запомнился год с разных ракурсов. У нас есть две красивые подборки об изменениях в городе и культурных событиях во время пандемии, а также самые резонансные ЧП года и, конечно, экологические итоги года, где мы собрали наиболее громкие и неприятные факты о том, в каких условиях приходится жить на Урале и в Нижнем Тагиле в частности.